Flera döda i terrordåd mot moské i Kanada

Sex personer har bekräftats döda i nattens terrordåd mot en moské i Quebec, Kanada. Två personer uppges ha gripits. Ytterligare en gärningsman kan vara på flykt. Motivet till dådet är ännu inte känt, men moskén har tidigare drabbats av antimuslimska trakasserier.

Det var under kvällsbönen som flera gärningsmän gick till attack mot moskén i Quebec. Minst en gärningsman ska ha öppnad eld med ett automatvapen av typen AK 47 och dödat sex personer, åtta personer uppges skadade. I moskén ska över 50 personer vid tillfället ha befunnit sig.Det råder vissa oklarheter om hur många gärningsmän det var. Enligt vittnesuppgifter utförde tre personer terrordådet, två har gripits. Polisen säger att en tredje person skulle kunna vara på flykt, men att ingenting tyder på det, rapporterar The Guardian.Kanadas premiärminister Justin Trudeau har fördömt attacken som ett terrordåd.Moskén har varit utsatt för trakasserier tidigare. Under ramadan i juni hade någon lämnat ett grishuvud vid moskén. I området har det även spridits antimuslimska flygblad.