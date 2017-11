Greps med tio kilo dynamit – hyllade NMR på nätet

Tre män i Göteborg häktades på måndagen av Göteborgs tingsrätt för bland annat förberedelse för allmänfarlig ödeläggelse. En av dem har ett flerårigt förflutet i bland annat Nordiska motståndsrörelsen – och hyllade dem på Facebook så sent som för en månad sedan.

Det var vid en husrannsakan i en lägenhet i Västra Frölunda i Göteborg i fredags som polisen beslagtog bland annat vapen, droger och tio kilo sprängmedel av dynamittyp.Lägenhetsinnehavaren, en snart femtioårig man, har via sin advokat Anders Lysén bekräftat att han haft kopplingar till Nordiska motståndsrörelsen, NMR, och till Soldiers of Odin – Men det ligger långt tillbaka i tiden, säger Anders Lysén till GT.Den gripne mannen har synts på bilder från en demonstration som NMR höll 2009 , under organisationens dåvarande namn SMR, men Soldiers of Odins finska moderklubb bildades så sent som för två år sedan, och mannens koppling till Soldiers of Odin sträcker sig åtminstone till våren 2016. I mars 2016 var han administratör i Göteborgsavdelningens slutna Facebookgrupp och deltog vid åtminstone en aktivitet. Gruppen lade verksamheten på is kort därpå.I somras rasade mannen i en stor Facebookgrupp mot "sionister och globalister", och kallade dem "ett virus som måste försvinna, samt alla förrädare som samtycker och bidrar med detta".Han avslutar med"... Hell Moder Svea! Hell alla motståndsmän/kvinnor! Vi syns på slagfältet och i Valhall..."I juli skrev han i en kommentar i samma Facebookgrupp att "inbördeskriget kommer, gör dig redo" för att sedan inskärpa "för mig är det redan krig".Så sent som den 10 oktober kommenterade mannen i en sluten Facebookgrupp ett filmklipp från polisens inringning av NMR-aktivister i Göteborg 30 september:"Kom till Frölunda och försök spela tuffa snut jävlar!!! Nej just det, ni vågar inte... Hail The Resistance!!!"Förutom den medelålders mannen greps en 26-årig och en 31-årig man. På måndagen häktades alla tre på sannolika skäl misstänkta för bland annat grovt vapenbrott och förberedelse av allmänfarlig ödeläggelse.Advokaten Anders Lysén uppger för GT att den ene är en släkting till den medelålders mannen, och hävdar att 26-åringen och 31-åringen bara var på besök.