Hemligt samarbete bakom UKIP:s hårdare ton mot flyktingar

Den amerikanska satsningen Breitbart har inte bara haft inflytande på amerikansk politik. I Storbritannien har de bidragit till UKIP:s aggressivare retorik mot minoriteter. Det visar en rapport från Hope Not Hate.

Nyhetssajten Breitbart har beskrivits som Donald Trumps språkrör. Rapporten "Breitbart a rightwing plot to shape Europe's future" från brittiska Hope Not Hate har visat att sajten är mer än så. Breitbarts medgrundare Steve Bannons mål har varit att exportera Breitbart från Amerika till flera europeiska länder som en del i ett "politiskt och kulturellt krig". Breitbarts roll ska vara att understödja den "globala revolten mot etablissemanget, den permanenta politiska klassen på hemmaplan som den globala eliten har inflytande över".2014 öppnade Breitbart en redaktion i London. I Storbritannien är det UKIP och dess frontfigur Nigel Farage man in sig på och det då stundande valet om EU-medlemskap. Genom Breitbarts nyhetssajt beskrevs partiet i positiv dager. Samtidigt närmade sig nätverket bakom Breitbart partiet politiskt. Breitbart medarbetaren Raheem Kassam gjorde ett sådant intryck på UKIP:s dåvarande partiledare Nigel Farage att han blev topp-rådgivare under stora delar av valrörelsen 2015.Man erbjöd även UKIP hjälp med avancerad datainsamling och analyser genom ett företag kopplat till miljardären och delägaren i Breitbart, Robert Mercer. Mercer har bidragit till mediesatsningens ekonomiska muskler genom att ha pumpat in 10 miljoner dollar i projektet. Senare skulle Mercer även bli Donald Trumps största bidragsgivare.Enligt Hope Not Hate har Breibarts inflytande på Farage lett honom högerut. Utspelen och kampanjerna mot minoriteterna har blivit hårdare. Inflytandet har också haft ett pris. Det retoriska skiftet har skapat interna stridigheter inom UKIP.Men Breitbarts blick är inte bara inställt på Storbritannien. Londonredaktion har erbjudit en plattform till Europas ledande antimuslimer. Den holländska politikern Geert Wilders har skrivit flera texter. Något som även den svenska högerextremisten Ingrid Carlqvist fått göra. Andra kända extremister som fått en plattform på Breitbart är den tidigare ledaren för antimuslimska English Defence League, Stephen Lennon.Breitbarts nyhetsfokus är tydligt. Det senaste året har 592 artiklar haft ett negativt fokus på invandrare och invandring, 303 har specifikt handlat om muslimer och islam.Ett exempel på en rubrik i Breitbart är "Europas våldtäkts epidemi: Kvinnor från väst offras på massinvandringens altare", en annan rubrik lyder "Feminister måste förstå - islam dödar kvinnor".Sverige sticker ut som ett av Breitbarts mest bevakade länder. Under 2016 publicerade sajten 210 artiklar om Sverige, med fokus på en påstådd misslyckad invandringspolitik.Breitbart har som mål att även etablera redaktioner sig i Frankrike och Tyskland.Om Breitbart gått under radarn för många innan presidentsvalkampanjen i USA så kan ingen ha missat vilket inflytande de ledande personerna bakom sajten har idag. Flera av USA:s presidents närmaste medarbetare har en koppling till Breitbart.2016, mitt under amerikanska valrörelsen förklarade Steven Bannon att Breitbart är "Altrights" plattform. "Altright" är en spretig rörelse med ett myller av ideologer och organisationer. Kärnan och det som förenar rörelsen är idén att vita amerikaner är under attack av ett etablissemang som prioriterar mångkultur, politisk korrekthet och social rättvisa på bekostnad av vita amerikaner. Öppen rasism, antisemitism och förakt mot så kallade "mainstream medier" är naturliga ingredienser.Inte långt efter att Bannon öppnat upp för "Altright" lämnade han mediesatsningen för att bli Donald Trumps chefstrateg. Idag anses Bannon vara en av dem som har störst inflytande på USA:s president.