Soldater ska patrullera gator efter terrordåd

Hotnivån höjs i Storbritannien. Från allvarlig till kritisk. Viktiga platser kommer att patrulleras av soldater.

Enligt premiärminister Therese May är hotbilden mot landet fortfarande hög. På tisdagskvällen sa hon att nya attacker befaras kunna komma.– Vi kan inte utesluta att det finns ett större nätverk bakom den här attacken, sade May under sitt tal, rapporterar Sveriges Radio Hon bekräftade också att arena-dådet är en terrorattack.Det är den dödligaste attacken i Storbritannien sedan bombningarna i juli 2005. Runt 21 000 människor var på plats på Manchester arena på måndagen för att se en konsert med världsartisten Ariana Grande. Enligt representanter för Manchester Arena så sprängdes bomben "utanför arenan på ett offentligt utrymme", rapporterar The Guardian 22 personer dog vid attacken och 59 personer skakades. Många av de omkomna och skadade är barn. Enligt Sveriges Radio har fyra dödsoffer identifierats, bland dem en 8-årig och 15-åring.Gärningsmannen bakom dådet har pekats ut som den 22-årige Salman Abedi. Polisen prioriterar just nu att fastställa om attentatet var en ensam mans verk eller om han ingick i ett större nätverk. Gärningsmannen tros ha burit bomben på sig när den detonerade.Beslutet att låta beväpnade soldater patrullera gator för att bevaka platser som bedöms särskilt utsatta och kunna skickas till konserter och sportevenemang uppges vara unik. Operationen går under namnet "Operation temperer".På tisdagskvällen samlades tusentals personer till en minnesstund för att hedra offren.