Svenskar dominerade norsk nazistdemonstration

En person hotades i samband med att han visade sitt missnöje mot nazistiska Nordiska motståndsrörelsen demonstration i Norge i helgen. Samtidigt kan Expo visa att en stor del av de nazistiska demonstranterna var ditresta svenskar.

Nordiska motståndsrörelsen fick i juni avslag för en demonstration organisationen ansökt om att få hålla i norska Fredrikstad den sista helgen i juli. Demonstrationen skulle gå under parollen "krossa homolobbyn".Efter avslaget uppmanade organisationen på sin hemsida aktivisterna att istället vara aktiva på sina egna orter den helgen. Dessutom bestämdes att det att den homofobiska hållningen skulle bli temat för organisationen hela sommaren.Lördagen den 29 juli, norsk högtidsdag till minne av kung Olav, samlades ändå ett 60-tal NMR-aktivister med organisationens fanor i Kristiansand i södra Norge för att demonstrera "mot den dekadenta homolobbyn". Men trots uppmaningen om lokal aktivism visar Expos genomgång att många av deltagarna var ditresta svenskar.Till stor del handlar det om NMR:s kärnaktivister. Bland dem återfinns personer som dömts för våldsamt upplopp i samband med attacken på en antifascistisk demonstration i stadsdelen Kärrtorp i Stockholm 2013. Tre av dem som var på plats står också åtalade för våldsamt upplopp efter organisationens sammanstötningar med polis i centrala Stockholm i januari 2016.Av deltagarna på den nazistiska demonstrationen var minst 33 hemmahörande i Sverige. Bland dem fanns NMR:s talesperson Per Öberg, samt Per Sjögren, ledare för NMR i Dalarna och Värmland, och Emil Hagberg som sitter i organisationens ledning.19 personer, varav 18 svenskar, lyckades inte ta sig till NMR:s överraskningsdemonstration i Kristiansand. De greps istället när de försökte resa in från Sverige till Norge . I samband med detta beslagtog norsk polis bland annat knivar och knogjärn.Reaktionerna från lokalbefolkningen på själva demonstrationen blev få. På norska public service-bolaget NRK:s sajt syntes en man sjunga "Jesus älskar alla barnen" för nazisterna.En man som ropade åt NMR-aktivisterna att försvinna från hans stad och blev bortmotad av polis, uppger för NRK att han senare blev konfronterad av två nazister i närheten av sitt hus.– Dn ene skrek till mig att han skulle leta upp mig och komma och ta mig, säger han till NRK . Polis på plats bekräftar händelsen, men agerade inte.– De borde ha gripit honom, detta är olaga hot. Istället sade de till mig att gå in i mitt hus.