Dalarna - den svenska nazismens starkaste fäste

På måndag demonstrerar Nordiska Motståndsrörelsen i Falun. Det är ingen slump att samlingen sker i just Dalarna. Enligt data från Expos kommande årliga sammanställning över den rasideologiska miljöns aktiviteter har Dalarna utvecklats till den svenska nazismens starkaste fäste.

Varje år sammanställer Expo rasideologiska gruppers aktiviteter. Granskningen ger en fingervisning av aktivistgrupper och traditionella organisationers mobiliseringsförmåga och grad av aktivism. (Hur vi räknar och vilka som ingår i sammanställningen går att läsa här Expo kan reda nu avslöja att det under 2016 genomfördes 319 aktiviteter i Dalarnas län. Det är den högsta noteringen någonsin. Det tidigare toppåret var 2014, då 212 aktiviteter genomfördes.Fördelat på aktiviteter per 1000 invånare sticker Dalarna ut. 2015 kunde vi notera drygt 1 aktivitet per 1000 invånare i länet. 2016 hade siffran stigit till 2,2. Båda åren är det den högsta noteringen bland alla landets län. Dalarna behåller och befäster med andra ord sin plats som den svenska nazismens starkaste fäste.Förklaringen stavas NMR. Den nazistiska organisationen Nordiska motståndsrörelsen, NMR, är sedan 2015 den överlägset mest aktiva rasideologiska gruppen i landet. Och Dalarna är deras fäste. Organisationen står bakom i princip alla aktiviteter som vi har kunnat notera i länet under 2016.Sedan flera år tillbaka är några av organisationens nyckelfigurer bosatta i länet. Organisationen har också uppmanat sina aktivister att flytta till länet. En strategi som hämtats från bland annat Tyskland där media under de senaste åren uppmärksammat hur nazister delvis tagit över små byar och samhällen. Många av aktiviteterna genomförs därmed av inflyttade personer som inte har någon tidigare historik i området.Nordiska motståndsrörelsens aktivism i länet präglas av en stark lokal närvaro. I valet 2014 lyckades organisationen kuppa till sig ett kommunalt mandat i Ludvika kommunfullmäktige och en ersättareplats i Borlänges kommunfullmäktige. Sedan dess har Nordiska motståndsrörelsen lanserat en partipolitisk gren, som har Dalarna som sitt främsta fokus. Det är även i just Borlänge (133) och Ludvika (58) organisationen genomförde flest aktiviteter under 2016. I Falu kommun genomfördes 54 aktiviteter. Där satsar nu alltså Nordiska motståndsrörelsen på att markera sin ökade närvaro på första maj. Förra året arrangerade organisationen en första maj-demonstration i Borlänge.På vissa håll i länet lyser den rasideologiska miljön med sin frånvaro. Men i andra delar har NMR en stark lokal närvaro. Den lokala närvaron har gjort det möjligt för organisationen att etablera sig på allvar i lokalsamhället, och veckla ut hela den propagandaapparat som ryms inom den högerextrema politiska traditionen. I Ludvika kommun har Nordiska motståndsrörelsen varit aktiva i protesterna mot nedläggningen av byskolor . Organisationen har agerat nattvakter i Ludvika. Per Öberg deltar på kommunfullmäktiges möten, där hans anhängare har utgjort betydande del av åskådarna.Nordiska motståndsrörelsen har på senare år tagit rollen som den ledande nazistorganisationen i Sverige. När storsatsande Svenskarnas parti floppade i valet 2014 - partiet vann inte ett enda mandat - uppstod ett utrymme för en ny organisation med ambitionen att vara rikstäckande. Det blev Nordiska motståndsrörelsen. En organisation som öppet beskriver sig som nationalsocialister och som präglas av en stark antisemitism och våldsamma aktivister . Organisationen har vunnit mark med en, relativt sett, mer inbjudande organisation där möjligheten att på olika sätt stödja NMR har vidgats.På många sätt är utvecklingen i Dalarna ett exempel på hur den nya strategin gjort organisationen till en närvarande aktör i lokalsamhället, som syns och försöker vinna nya anhängare.