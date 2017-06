Döms för olaga hot – polisen fann hakkors, yxor och piskor i hans bostad

Man jagade par med yxa och piska och skrek rasistiska tillmälen. Vid husrannsakan hos mannen hittades flera knivar, yxor och andra vapen. En stor mängd nazistiskt material återfanns också. Mannen döms nu till skyddstillsyn för olaga hot.

En av de knivar, yxor och vassa föremål som polisen fann i mannens bostad. Foto: Polisen

Det var i september förra året i Uddevalla som ett par hotades av en 47 årig man. Mannen jagade paret beväpnad med piska och yxa. Vid tillfället befann sig paret i en bil. 47-åringen skrek även rasistiska tillmälen åt paret.Den hotade kvinnan och den 47-årige mannen bor i samma fastighet. Det var i samband med att hon skulle hämtas av sin pojkvän som paret attackerades.I förhör uppger 47-åringen att han i anslutning till händelsen hade tagit stora mängder medicin och alkohol och att han led av vanföreställningar. Han ska strax innan attacken ha läst nazistiska skrifter. Han säger i polisförhör att han "blir knäpp" när han läser sådant.I 47-åringens lägenhet fann polisen piskor, en mängd knivar, yxor och andra vassa föremål. De hittade även en stor mängd nazistmaterial, bland annat en hakkorsflagga. På väggen hade han en sydstatsflagga med texten "The South will rise again".Under rättegången medger 47-åringen handlingen, men menar att han inte önskat att framkalla "allvarlig fruktan" hos paret. Därmed bestrider han åtalet om olaga hot. Men tingsrätten finner honom skyldig och dömer honom till skyddstillsyn och skadestånd.Den 47-årige mannen har en historia inom den nazistiska miljön. Under tidigt 1990-tal var han nazistisk skinnskalle och han har vid ett flertal tillfällen ådragit sig polisens intresse. Han förekommer sedan tidigare i belastningsregistret och är bland annat dömd för narkotikabrott, två fall av olaga hot och skadegörelse.