Ökänd förintelseförnekare död

Publicerad 2017-08-07

Ernst Zündel, internationellt känd förintelseförnekare, har på söndagen avlidit i sitt barndomshem i Schwarzwald, uppger kanadensiska CTV News.

Ernst Zündel flyttade från Tyskland till Kanada 1958, och gjorde sig med tiden känd som en framstående medlem i det internationella nätverk av förintelseförnekare där även bland andra Robert Faurisson och David Irving ingick.



1985 dömdes han för "spridande av falska nyheter" för sin pamflett "Did Six Million Really Die?". Den domen upphävdes dock av Kanadas högsta domstol, som förklarade att domen stred mot författningen.



Tjugo år senare utlämnades Ernst Zündel till Tyskland, där han avtjänade fem år i fängelse för hets mot folkgrupp.



Enligt Ernst Zündels maka Ingrid fick han troligen en hjärtinfarkt.



Ernst Zündel blev 78 år.