Spred grov rasism – kandiderar i kyrkovalet

Publicerad 2017-09-14

De vill vara med och styra en organisation med omkring sex miljoner medlemmar. Expo har – tillsammans med Expressen – kartlagt kyrkopolitikerna som engagerat sig i högerextrema grupper, attackerat Prideparaden och hyllat Hitler.

På söndag kan miljoner medlemmar i Svenska kyrkans rösta i kyrkovalet. Expo har tillsammans med Expressen hittat flera kyrkopolitiker med kopplingar till högerextrema grupperingar eller som på andra sätt gett uttryck för hat och rasism.



En av dem är Eva Wensbo, som kandiderar för SD i Lunds stift men också till Svenska kyrkans högsta beslutande organ, kyrkomötet. Det som väljarna inte känner till är hennes anonyma kommentarer på hatsajten Avpixlat.



I kommentar efter kommentar går hon till angrepp mot invandrare:



"Det är ren rasism att låta horder av barbarer ta över och våldföra sig på vårt vackra land."



Kommentarerna handlar om en "importerad våldskultur" och islam beskriver hon som en "primitiv religion". I en kommentar på Avpixlat skriver hon om "en samling skrikande, vrålande kravmaskiner på god väg att förstöra och förnedra inte inte bara Malmöbor utan hela vårt land. Vad fyller dessa människor för funktion? Behöver vi dem? Är de verkligen i behov av hjälp från oss, den religion och kultur som de har ´flytt´ från har de ju tagit med sig hit! De vill bli försörjda av oss, samtidigt som de ska hålla fast vid den tro som skapar så mycket elände, våld och död runt hela jorden."



Hon skriver vidare om islam:



"Islam är idag det största hotet mot mänskligheten och dess överlevnad."



"Vi har horder av barbarer"



När Expressen träffar Eva Wensbo undrar hon först hur vi vet att det är hennes kommentarer. Sedan säger hon att hon står för dem. Hon pekar på att hon tidigare suttit som nämndeman i migrationsdomstolen och under många år jobbat som "invandrarlärare":



– Eftersom jag själv har en utländsk bakgrund så har de inget med det ni kallar rasism att göra, säger hon om sina kommentarer.



Har vi "horder av barbarer" i det här landet?



– Vi har horder av barbarer. Vi har horder av terrorister i landet.



Vad styrker du det på?



– Uttalanden från inte bara SD:s politiker utan andra politiker också.



Vilka fakta stöder du dig på i att vi har "horder av barbarer"?



– Migrationsverkets siffror, och Säpo, säger Wensbo.



"Heil Hitler"



I Eslövs pastorat kandiderar Johan Sandqvist som är ordförande för SD i kommunen. Han har också skrivit under antaget namn på hatsajter, bland annat om att "skicka hem alla oönskade patrask NU!" och att han "Är så trött på alla kulturberikare som tar sig frihet".



Till sitt kommentatorskonto har Sandqvist valt ett namn där siffrorna 14 och 88 ingår. Siffrorna är välkända i nazistiska kretsar där 14 står för de 14 orden som är en vanlig nazistisk slogan:



"Vi måste säkra existensen för vårt folk och en framtid för våra vita barn."



Åttorna i 88 står för alfabetets åttonde bokstav och utläses "Heil Hitler".



Varför använder du siffrorna 1488?



– Det skulle jag nog vilja påstå är en slump, säger Sandqvist som sedan avslutar samtalet och hänvisar till att han vill ha frågorna på mejl.



Han skriver sedan i mejl om sina hatsajtskommentarer:



"Jag antar att jag kommenterat i ilska och affekt."



Om den nazistiska kopplingen till 1488 skriver han:



"Gällande mitt nick inser jag nu vilken osmaklig koppling det var. Detta är inget jag står bakom. Tvärtom tar jag avstånd från all form av nazism och rasism."



När Expressen då än en gång frågar varför han valde ett namn med så tydlig koppling till nazism så väljer Sandqvist att inte svara.



"Skit i alla lagar"



En annan hatsajtskommentator är Johan Brevik, som kandiderar i hemförsamlingen Norberg-Karbenning och till kyrkomötet för SD. På Avpixlat skriver han bland annat att



"Nu är det dags att rensa upp. Skit i alla kommentarer ock lagar nu ska skiten ut. Gör uppror sluta lyssna på alla jamare och naiva dom fattar ingenting. Ni är inte rädd att hamna under islam. Men fega ock rädda att försvara våra rättigheter ock barnens framtid. Vi måste va enade om vi vill ha något Sverige kvar. Annars är vi snart utrotade."



Johan Brevik skriver i ett mejl till Expressen:



"Jag är inte intresserat å ha kontakt med dig".



Deltog i attacken mot Pride



I sin hemförsamling i Norrtälje kandiderar Dennis Ekström, som är vice ordförande för SD Norrtälje. Han har ett långt förflutet i den högerextrema miljön. Expressen har bland annat tagit del av en så kallad aktivistrapport från högerextrema Nationaldemokraterna där det står att han deltog i attacken på Pridefestivalen i Stockholm 2003.



Så sent som 2010, samma år som Sverigedemokraterna kom in i riksdagen, stöttade Ekström en nätkampanj för att frige en dömd nazist.



När Expressen pratar med Ekström vill han inte svara på några frågor. Han skriver sedan i ett mejl:



"Att jag var med i ND ett par år i början av 2000-talet är knappast någon hemlighet. Jag var med på aktionen och i samband med att vi mötte stenkastande vänsterextremister så avvek jag därifrån."



På frågan om varför han deltog i Prideattacken - vad han ville uppnå - så väljer Ekström att inte svara.



Nio personer från Ekström tidigare parti dömdes senare för våldsamt upplopp för attacken. Åtta av dem dömdes dessutom för misshandel av en Pridedeltagare.



Vår granskning visar att Ekströms kopplingar till Nationaldemokraterna inte tog slut när han lämnade partiet. Under perioden 2007-2009 gör han flera inköp i partiets butik.



Om kampanjen för att frige en dömd nazist skriver Dennis Ekström till Expressen:



"Jag har blivit tillagd i många olämpliga FB-grupper som jag genast gått ut när jag kollat upp de närmare. I vissa fall har även en del grupper bytt namn och syfte under tiden. Jag vet inte ens vem personen ifråga är."



Poserade med vapen



I Stockholm finns Oscar Diedrichs, SD-kandidat till Stockholms stift. På Facebook poserar han med vapen och i ett Facebookinlägg skriver han:



"om jag släcker Mona Muslim, Åsa Zigenarson, Gustaf Piggelin, Kittibumbibjörn Sabuni eller någon annan islamist så vet vi vad de kommer att skylla på hahah : D"



Mona Muslim är ett vanligt namn i främlingsfientliga kretsar för förra S-ledaren Mona Sahlin och Åsa Zigenarson syftar på Miljöpartiets förra språkrör Åsa Romson.



Diedrichs säger till Expressen:



– Jag har inte skrivit det, då får du bevisa att jag skrivit det. Så kan vi ses i rätten. Fram till dess, well, hoppa och skit.