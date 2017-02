Vilsen vänster släpper in rasismen i värmen

Publicerad 2017-02-17

Danska arbetarrörelsen kan tänka sig ett regeringssamarbete med Dansk Folkeparti. Det är inte bara högern som släpper in rasismen i värmen.

Det var säkerligen många danskar som i måndags satte sina smörrebröd i halsen. På nyheterna kablades det ut att Socialdemokraterna och Dansk Folkeparti (DF) öppnar upp för ett fördjupat samarbete. Utspelet gjordes i en avslappnad och vänskaplig intervju i 3F:s, Danmarks största fackförening, medlemstidning. Socialdemokraternas partiledare Mette Frederiksen och DF:s motsvarighet Kristian Thulesen Dahl deklarerade även att ett framtida regeringssamarbete mellan partierna inte går att utesluta.



Utspelet från Danmarks två största partier har skapat stora rubriker i Danmark och skakat om den politiska spelplanen i grunden. I dansk media gjordes det historiska tillbakablickar där före detta socialdemokratiska partiledare med raka ryggar och med bestämd ton tog avstånd från Dansk Folkeparti och deklarerade att ett framtida regeringsunderlag med partiet var fullständigt otänkbart.



Ryggraden från dessa år har nu hängts in i garderoben. Den danska arbetarrörelsens politiska kompass snurrar allt vildare. I stället för att kämpa emot har man gett upp.



Utvecklingen i Danmark bör få varningsklockorna att slå hos den svenska arbetarrörelsen och inom den breda vänstern. Danmark visar att ett accepterande av högerpopulismen och högerextremismens problemformulering och politik riskerar att kasta in arbetarrörelsen i en ideologisk ökenvandring. Tillslut vandrar man hand i hand med partier och rörelser var livselixir är att krossa de idéer som varit ens eget existensberättigande.



Sverige är inte där Danmark är idag men den svenska arbetarrörelsen och breda vänstern måste för sin egen överlevnad se de tendenser som sker. Idag är Sverigedemokraterna överlägset näst största parti inom LO-kollektivet. Någon djupare och långsiktig strategi över hur den här utvecklingen ska vändas uteblir hos många LO-förbund. Detta trots att SD:s idéer och rasism utgör ett stort hot mot de medlemmar som förbunden organiserar och riskerar att på djupet splittra arbetarrörelsen. Snarare tycks problemet med SD vara att de tar röster från sossarna och att SD nu springer på fina middagar hos Svenskt Näringsliv.



Arbetarrörelsen och den breda vänstern runt om i Europa tillskriver ofta de liberala och konservativa partierna ansvaret för vakthållning mot de högerpopulistiska och högerextrema partierna. Det är inte fel att göra det. Såväl i ett historiskt som i ett nutida perspektiv är det framför allt via ett välkomnade från liberala och konservativa partier som de högerpopulistiska och högerextrema partierna har släppts in i den politiska värmen.



Händelserna i Danmark visar att detta inte är ödesbestämt. Vägen till inflytande och regeringsmakt kan även komma via ett välkomnande från en vilsen och ryggradslös arbetarrörelse.