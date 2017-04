Front Nationals nya ledare i kontrovers efter förintelseförnekande uttalande

Front Nationals nya ledare Jean-François Jalkh hävdade i en intervju 2000 att Cyklon B inte kunde ha använts i Förintelsen. Nu säger han att han inte minns intervjun.

I veckan meddelade Marine Le Pen att hon tillfälligt lämnar posten som partiledare i Front National. Istället ska hon ägna all sin tid åt presidentvalets slutspurt där hon nu kan presentera sig som en oberoende kandidat.Hennes efterträdare på partiledarposten är Jean-François Jalkh. Jalkh beskrivs som en del av det gamla gardet i partiet och representerar partiet i EU-parlamentet. Jalkh hann knappt tillträda posten som partiledare innan han hamnade i blåsväder. I veckan har han uppmärksammats för en intervju från 2000 där han ifrågasätter användandet av Zyklon B under Förintelsen. BBC rapporterar att Jalkh enligt den franska tidningen Le Monde ska ha sagt:Zyklon B, som från början var ett bekämpningsmedel mot insekter, användes i koncentrations- och förintelselägrena Auschwitz-Birkenau och Majdanek. Men även i mindre skala i flera andra läger.För att kunna använda Cyklon B så effektivt som möjligt installerades fläktsystem och där det var möjligt vädrades gaskamrarna ur. När den tyska lägervakterna var osäkra på om gasen var borta skickades Sonderkommando - lägerfångar som tvingades hjälpa till i mördandet - in med gasmask för att hämta de döda kropparna.Jalkhs resonemang ingår i den tekniska argumentationen som brukar framföras av de som ifrågasätter eller förnekar Förintelsen.Den gamla intervjun Med Jalkh har väckt starka reaktioner. Den tidigare ordföranden Jean Marie Le Pen dömdes förra året till böter på 30 000 Euro efter att ha kallat gaskamrarna en "detalj" i Andra världskriget. Jean Marie Le Pens uttalande sågs då som en rest av det gamla Front National som hans dotter Marine Le Pen försökt distansera sig från.Enligt BBC tar Jean-François Jalkh i en intervju med Le Monde avstånd från sitt uttalande. Han hävdar också att han inte har något minne av den nu 17 år gamla intervjun.