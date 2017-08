Hård ton men fredligt vid demonstration i Stockholm

Stor uppslutning och förstärkt polisbevakning vid demonstrationer på Medborgarplatsen i Stockholm på lördagen, men befarat våld uteblev.

Antirasisterna var tio gånger fler än de högerextrema, cirka 1 000 mot 100.Scenen var mycket speciell. På ena sidan: Ett hav av små svenska flaggor, lappar med hjärtan på och rop om "kärlek" – för det mesta. På den andra: Större svenska flaggor och slagord som "ut med packet" och "inga batikhäxor och afghaner på våra gator".Och i mitten – en handbollsmatch mellan barn och ungdomar från Hammarby Handboll.De afghanska ensamkommandes sittdemonstration Ung i Sverige hade på lördagen pågått i två veckor. Först hölls den på Mynttorget, invid kungliga slottet och nära riksdagshuset, men flyttades dagen efter att aktivistgruppen Nordisk ungdom den 8 augusti attackerade den med bland annat en så kallad bengalisk eld. Huvudorsaken till flytten uppgavs dock vara att demonstrationen skulle komma att krocka med andra tillståndsgivna demonstrationer på Mynttorget.Inför lördagen hade flera uppmaningar om att samlas vid Medborgarplatsen gått ut i grupper för högerextrema i sociala medier, bland annat i gruppen Stå upp för Sverige. Gruppen var tidigare tillägnad polisen Peter Springare, innan han markerade mot de mer radikala åsikterna som yttrades.Kämpa Stockholm, ett slags paraplyorganisation i samband med större antifascistiska demonstrationer, hade också uppmanat till samling vid Medborgarplatsen på lördagen, liksom nätverket Linje 17 mot rasism.Med attacken på Mynttorget och de våldsamma händelserna i amerikanska Charlottesville förra lördagen i färskt minne fanns farhågor för bråk även i Stockholm. Minst en person som deltog på Unite the Right-demonstrationen i Charlottesville syntes även på Medborgarplatsen: Christoffer Dulny, som lämnade Sverigedemokraterna nyligen för att istället lansera Nordisk Alternativhöger med Daniel Friberg och Richard Spencer från den amerikanska alt-rightrörelsen. I ett tal anklagade han dem som stöder afghanernas demonstration att bland annat sakna humor, ha samma värderingar som läsktillverkaren Pepsi och att "inte vara en del av motståndet".Andra kända ansikten var bland annat Daniel "Conrad" Frändelöv, som har podprogrammet Ingrid och Conrad tillsammans med fd journalisten Ingrid Carlqvist, och åtta medlemmar i motorklubben Balder Cruisers som bildats av tidigare aktiva i Soldiers of Odin.Demonstrationerna avlöpte dock fredligt om än inte under iakttagande av särskilt god ton. Handbollsmatcherna kunde spelas som planerat.Den högerextrema demonstrationen började mattas av vid 15:30, och strax före 17 begav sig demonstranterna som utannonserat till en bar i närheten.