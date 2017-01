Högerextrema ledare samlades i Tyskland

I skuggan av Donald Trumps tillträde som USA:s president bygger Europas extremhöger tätare band mellan sig. I helgen möttes flera ledande personer i Tyskland. Konferensen gick under namnet "Europas frihet".

När franska Front Nationals ledare Marine Le Pen i helgen deltog på en konferens som anordnats av EU-gruppen Ett Europa för nationer och frihet, ENF, så var det första gången hon i ett offentligt sammanhang mötte företrädare för det tyska populistpartiet AfD. I somras åt Marine Le Pen visserligen middag med AfD:s ledare Frauke Petry, men det var ett privat möte som inte var menat att bli offentligt. När franska medier rapporterade om middagen förnekade Le Pen att den ägt rum.Marine Le Pens strategi har utåt varit att försöka bygga en ny image där Front nationals extremism tonas ned. Bland annat har hon distanserat sig från sin far, den tidigare partiledaren Jean Marine Le Pen, som dömts för att ha förringat Förintelsen. Strategin har varit svår att efterleva. Till exempel har Marine Le Pen själv åtalats för hets mot folkgrupp efter att hon jämställt muslimska böneutrop med den nazistiska ockupationen av Frankrike. The Guardian menar att som en konsekvens av Donald Trumps framgångar har Marine Le Pens ovilja att sammanknippas med AfD försvunnit.I tyska Koblenz samlades ledare från Front national, AfD, Geert Wilders från nederländska Frihetspartiet och Matteo Salvini från italienska Lega Nord. Syftet med mötet ska ha varit att skapa tätare band mellan varandra, men enligt den tyska tidningen Bild var tillställningen först och främst en show, ämnad att få bilder att använda i valkampanjer.Marine Le Pen uttalade sig optimistiskt om framtiden på mötet. Hon beskrev Brexit som ett starten på en våg som är omöjlig att stoppa. Om det amerikanska presidentvalet sa hon "det var den andra kuppen", rapporterar The Guardian.Hon fortsatte att hylla Donald Trump:"Hans ställning till Europa är tydlig. Han stöder inte ett system som förtrycker våra folk /…/ 2016 var året då den anglosaxiska världen vaknade. Jag är säker på att 2017 kommer att bli året när människor på europeiska kontinenten vaknar".Geert Wilders fick applåder när han sa:"Igår såg vi ett fritt USA, idag Koblenz och imorgon ett nytt Europa".Flera större medier var portade från att närvara på konferensen. ENF menade att dessa "misslyckats med att efterleva journalistisk standard i tidigare rapportering.