Många oroade över högerpopulistiskt partis framgång i tyska valet

Det tyska valets stora vinnare blev högerpopulistiska AfD. Partiet tog sig inte bara in i förbundsdagen, det blev landets tredje största parti. Samtidigt tappar Angela Merkel och hennes parti CDU i stöd. Även Socialdemokratiska SPD backar och gör sitt sämsta val i modern tid.

Det högerpopulistiska partiet Alternativ för Tyskland (Alternative für Deutschland, AfD) gjorde ett historiskt val på söndagen och blev landets tredje största parti, med ett väljarstöd på 13 procent.Det är första gången under efterkrigstid som ett öppet nationalistiskt och högerpopulistiskt parti tar sig in i förbundsdagen. Många har reagerat starkt på resultatet och utanför AfD:s valvaka samlades hundratals personer för att protestera mot partiet.AfD har framför allt attraherat den manliga delen av väljarkåren, där partiet lyckades samla fler röster än något annat parti. Även i de forna DDR-delarna av landet har partiet stort stöd och blir näst största parti.Partiet bildades så sent som 2013, då framför allt som motståndare till euron. Efter 2015, i takt med ökningen av flyktingar och asylsökande till Europa, har dock fokus allt mer kommit att kretsa kring frågor om invandring i allmänhet och islam i synnerhet. Flera av partiets företrädare har gett uttryck för en öppen rasism och antisemitism.De övriga partierna i förbundsdagen har meddelat att de inte kan tänka sig något samarbete med AfD. Angela Merkel och hennes parti Tysklands kristdemokratiska union, CDU, backar i valet men behåller sin position som landets största parti. Det får ett väljarstöd på 33 procent. Det betyder fyra ytterligare år för Merkel som förbundskansler. Men regeringsmakten är försvagad.Den tidigare koalitionspartnern, Socialdemokratiska SPD, gör sitt sämsta val i modern tid och har meddelat att det går i opposition. Det innebär att det alternativ som återstår för CDU är att slå sig samman med liberalerna i FDP och De gröna.Det slutliga resultatet för parlamentsvalet i Tyskland har ännu inte meddelats. Men de preliminära sifforna bedöms förändras marginellt.