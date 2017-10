Missad ansökan kan kosta nazister miljoner

Den fascistiska sammanslutningen Alliance for peace and freedom, APF, får inte några EU-miljoner i bidrag. Partiet med den svenska nazistveteranen Stefan Jacobsson som generalsekreterare uppfyller inte villkoren.

Fakta: Detta är APF I APF ingår flera av Europas fascistiska och nazistiska frontfigurer. Bland dem Stefan Jacobsson, tidigare partiledare för nazistiska Svenskarnas parti.

I partiet finns även representater från tyska NPD, som en domstol i Tyskland konstaterat är antidemokratiskt och bryter mot den tyska konstitutionen.

Även representanter från det grekiska nazistpartiet Gyllene gryning finns i APF. Ett parti som inte tillåts offentlig finansiering i hemlandet Grekland, på grund av att de utreds för kriminalitet.

Turerna kring Europaparlamentets ekonomiska stöd till högerextrema partier har varit många. En översyn över regelverket kring utbetalningarna påbörjades av Europaparlamentet efter att Expo avslöjat att EU-bidrag varit en del av finansieringen för ledande europeiska fascistorganisationer. Utbetalningarna till APF frystes 2017, men för nästa år tycks APF falla på eget grepp. Man har missat en nödvändig registrering och därmed inte kunnat söka i tid, rapporterar EU Observer.Anledningen till att APF missar slutdatum för att söka EU-bidrag, är att de inte registrerat sig som ett europeiskt parti hos Myndigheten för europeiska politiska partier och europeiska politiska stiftelser som inrättades i september förra året.APF:s stiftelse Europa Terra Nostra blir också den därmed utan ekonomiskt stöd på flera miljoner kronor. Även i Europa Terra Nostra finns svenska vit makt-veteraner på framträdande positioner. Ordförande i stiftelsen är Dan Eriksson, med bakgrund i bland annat Svenskarnas parti.APF och dess stiftelse har tidigare år beviljats stöd på närmare fem och en halv miljoner kronor årligen.Pengarna från EU har varit avgörande för APF för att kunna behålla sitt högkvarter i Bryssel. När pengar från EU uteblivit har APF tidigare vänt sig till sympatisörer för att samla in medel. Vad det innebär för viljan att donera pengar till sammanslutningen att de nu själva missat att ansöka om pengar återstår att se.Även UKIP:s och Sverigedemokraternas högerpopulistiska partisammanslutning Alliance for direct democracy in Europe, ADDE, har missat att registrera sig till EU-myndigheten, rapporterar EU observer. Förra året uppmärksammades ADDE för att ha missbrukat bidragspengarna från Europaparlamentet. Ungerska Jobbiks partisammanslutning Alliance of European National Movements, AENM, ser ut att bli utan EU-stöd då gruppledaren och europaparlamentarikern för Jobbik Béla Kovács utreds för att ha spionerat åt Ryssland.