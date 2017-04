Nya Tider försvarar hotvideo mot journalister

Ledningen för Nya Tider försvarar den kritiserade videon där det uppmanas att söka upp journalister i deras hem. Men den egna redaktörens roll tonas ned. Samtidigt kan Expo visa att det finns fler personkopplingar än vad som tidigare framkommit mellan Nya Tider och projektet Megafonerna som ligger bakom videon.

Det började med en video där journalister söks upp i sina hem. Besöken uppgavs vara ett svar på att en person bakom det högerextrema projektet Granskning Sverige fått hembesök av Expressen. I videon uppmanas tittarna att systematiskt söka upp journalister för att få dem att ändra arbetsmetoder:Bakom videon står projektet Megafonerna. Expo avslöjade att en av dem som var med under inspelningen och hembesöken var Nya Tiders vice redaktör, Sanna Hill. Nya Tider är en högerextrem veckotidning med statligt presstöd på över tre miljoner.Sanna Hill har på Nya Tiders sajt uppgett att hon var på plats "för att dokumentera" inspelningen. På Facebook framställde hon dock sin roll som mer aktiv:"Nej, dags att agera, tyckte jag och Bechir Rabani." skrev hon inför filmandet. Efter inspelningen skrev hon: "Hill & Rabani kommer åka ut igen, kul att hitta en partner-in-crime som vågar!"Avslöjandet ledde till kraftiga reaktioner. Jeanette Gustafsdotter, VD för tidningarnas branschorganisation TU, menade att uppmaningen har till syfte att skrämma journalister . Även Jonas Nordling, förbundsordförande Journalistförbundet, reagerade. "Det är närmast att betrakta som en slags uppmaning att systematiskt ofreda en yrkesgrupp" , sa han till Expo.Från Nya Tiders sida ställer man sig oförstående till oron och kritiken. Istället försvaras videon. På sin privata blogg skrev Sanna Hill:Inte heller tidningens chefredaktör och ansvarige utgivare, Vavra Suk, ser problem med uppmaningen att söka upp journalister för att påverka vilka som granskas.skriver han på Nya tider.Bechir Rabani är grundaren av Megafonerna, som publicerat videon. Han är en nätaktivist som spridit antisemitism och visat stöd till nazister . Han har även tidigare gett uttryck för sin negativa syn på medier. I en debattartikel i Nya Tider förra året skrev han till exempel: "Termen 'antirasism' är så ingrodd i de flesta svenskar i dag genom medias propaganda".Men relationen mellan Megafonerna och Nya Tider stannar inte där, utan har även andra personkopplingar. En av de fem personer som benämner sig som "medborgarjournalist" på Megafonerna är Per Björklund. Detta samtidigt som han sedan december förra året är en återkommande skribent på Nya tider, där han har redaktionsmejl. Han har för tidningen skrivit ett 20-tal artiklar. Expo har försökt nå Per Björklund för en kommentar.