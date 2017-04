Ödle-ideolog besöker Sverige

Publicerad 2017-04-21

Rymdödlor som styr världen. Hänvisningar till antisemitiska idéer. I helgen håller den brittiska konspirationsteoretikern David Icke föredrag i Göteborg.

Den kontroversiella konspirationsteoretikern David Icke är just nu ute på sin World Wide Wake Up Tour. Turnén påbörjades i november förra året och ska pågå till oktober i år. Ett stort antal europeiska länder besöks. På lördag gästar han Göteborg.



David Icke anklagas återkommande för antisemitism – något han själv bestämt tar avstånd från. Samtidigt är det ställt utom rimligt tvivel att hans teorier binds samman med antisemitiska stereotyper om judisk makt.



När Expo kontaktar Dogstar Entertainment, som ligger bakom den svenska bokningen av David Icke, svarade i ett mejl:



"Vi som arrangörer står absolut inte bakom några antisemitiska åsikter detta kan jag garantera dig. När det kommer till Davids publikationer är vi mestadels intresserade i området om reptilerna, månen och vad han har att säga om detta", skriver Arturo Pereira.



På frågan om de är medvetna om hans antisemitism, får vi inget svar.



Antisemitism och reptilstyre

David Icke återanvänder och paketerar om antisemitiska stereotyper och propaganda för att passa in i hans konspirationsteori. Det gäller inte minst myten om den "judiska världskonspirationen". Det är en idé om att en judisk elit kontrollerar regeringar, medier och bankväsendet.



Rothschild, en släkt med många bankirer och finansiärer, liksom hänvisningar till ökända Sion vises protokoll, ett dokument som påstås avslöja en judisk plan om världsherravälde, är återkommande teman i den antisemitiska konspirationsteorin. Så även hos David Icke. Men Icke stöper om innehållet.



David Ickes väv av konspirationer hålls samman av vad han menar är ett enormt nätverk kallat Brödraskapet och i dess centrum finns Illuminati. Följaktligen kallas Sion vices protokoll i Ickes version för Illuminatiprotokollen. Att Sion vises protokoll är en bevisad förfalskning påverkar inte Icke, som återkommande hänvisar till det.



Idéerna om världsmakten stannar inte där. Det finns en nivå till i hans konspirationsteori. David Icke är övertygad om att världen är ett hologram och ovanför maktpyramidens topp återfinns den yttersta makten, utomjordiska ödlor (Archons). Reptilerna har hackat våra hjärnor och planteras virus i vårt DNA. Vi är infångade i ett program av signaler som skickas från månen.



Lokalproblem

Arrangörerna bakom bokningen av David Icke har haft lokalproblem. Först bokades lokaler till Ickes föredrag på Folkets hus i Göteborg. Men de valde efter en intern diskussion att inte upplåta sina lokaler till evenemanget.



Lina Lindquist, vd Folkets hus Göteborg, berättar att de har en uthyrningspolicy som är framtagen av centralorganisationen Folkets hus och parker. Det innebär bland annat att de inte hyr ut till rasistiska föreningar eller grupperingar



Lina Lindquist berättar att David Icke tidigare, 2009, har föreläst i deras lokaler. Den här gången gjorde de en annan bedömning.



– Vi gör nu bedömningen att David Icke under senare år uttalat sig kritiskt mot folkgrupper, vilket genast gör det problematiskt för oss. I det läget valde vi att avboka den bokningen. Beslutet togs efter diskussion med Folkets hus och parker.



Föredraget har istället flyttats till Lundby konsertsal, som ligger under Lundby stadsdelsförvaltnings ansvar. På bokningsgruppens kontor meddelas att de inte gör någon värdering över vilka som bokar en lokal utöver att de följer Göteborg stads policy. Lokalerna kan bokas på nätet och vad får typ av evenemang det rör sig om är inte alltid känt i förväg av kommunen. Expo har sökt ansvarig chef men inte lyckats nå henne.