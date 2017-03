Så hetsar Geert Wilders mot muslimer

Publicerad 2017-03-13

Han dömdes nyligen för att ha uppviglat till diskriminering av Marockaner. Han har gått till val på att förbjuda Koranen och vill internera muslimska flyktingar. På onsdag är det val i Nederländerna och Geert Wilders enmanna parti, PVV, ser ut att kunna bli största parti.

Den 15 mars är det val i Nederländerna. Fram till nyligen har det högerpopulistiska Frihetspartiet PVV haft det största stödet i de flesta opinionsmätningarna inför valet. Men med Brexit och Trump-segern i minnet, varnar nu flera experter att Frihetspartiet, och dess antimuslimska partiledare Geert Wilders, kan vinna valet. Huruvida PVV vid eventuell valseger kan bilda regering är emellertid oklart, flera partier har stängt dörren för att regera med partiet, som förespråkar en extremt repressiv politik gentemot muslimer.



PVV går bland annat till val på löften om att stänga ner alla moskéer i landet och förbjuda Koranen. Han förespråkar även att muslimska asylsökande män ska hållas instängda på asylboenden. Wilders har beskrivit muslimska flyktingar som "testosteron-bomber" som för en "sexuell jihad" mot nederländska kvinnor. Han har förespråkat en årlig skatt för användande av slöja på 1000 euro (ungefär 9500kr). Han kräver även en folkomröstning -"Nexit" om nederländskt utträde ur EU.



I december förra året, dömdes Wilders för uppvigling till diskriminering och förolämpning av folkgrupp, då han 2014 under ett möte med PVV-anhängare frågade sina åhörare om de vill ha fler eller färre Marockaner i landet varpå publiken svarade – färre! Och Wilders lovade att se till att det skulle ske. I en kommentar på domen sa Wilders att han är starkare än domarna som dömde honom, att han inte kommer tystas och att de inte kan stoppa honom.



Islamofobin spelar en central roll i partiets ideologiska positionering. Partiets löften om att stoppa all muslimsk invandring, stänga alla moskéer, förbjuda Koranen är i relation till Wilders övertygelse om pågående islamisering av Nederländerna och Europa. Han är även anhängare till konspirationsteorin om Eurabia, där globalister påstås hjälpa muslimer att med högt barnafödande islamisera och arabisera Europa, för att försvaga USAs och Israels position.



Wilders har sagt att "Islam är en Trojansk häst i Europa. Om vi inte stoppar Islamiseringen nu, är Eurabia och Netherabia bara en fråga om tid. Vi går mot slutet för den Europeiska och Nederländska civilisationen."



2008 uppmanade Wilders sina anhängare att bemöta intolerans med intolerans. "Det är inte trevligt, inte politisk korrekt. Men om ni inte vill bli uppätna, måste ni äta upp den andra."



Wilders är grundaren och formellt den enda partimedlemmen i PVV. Därmed har han total makt över partiet. Paul Wilders (bror till Geert Wilders) har i en intervju för Der Spiegel beskrivit sin bror som en person som inte tolererar att bli motsagd eller ifrågasatt, varken privat eller inom sin parlamentariska grupp. "Om man säger emot blir man bestraffad. Allt är svart eller vitt i hans värld, det finns inga gråzoner."



Geert Wilders är stark motståndare till idén om att kulturer är jämlika -"vår kultur är mycket bättre än den retarderade Islamska kulturen. Han är även initiativtagaren till IFA (international freedom alliance) med "målet att stoppa Islamiseringen av västerländska samhällen genom ett nätverk av motståndsmän i alla länder som hotas av Islam".



Wilders har även aktivt deltagit i flera kampanjevent till stöd för Trumps presidentsval kampanj. Han har beskrivit Trumps seger som revolution, historisk seger och en patriotisk vår som borde inspirera Europa.



Om PVV vinner valet nästa vecka, kan det vara ett tecken på att framgångarna för högerpopulismen i USA har stärkt samma krafter i Europa. Vilket i sin tur kan vara en fingervisning om utgången i det kommande valet i Frankrike. Men främst skulle det vara ett kvitto på att rasismen är en återkommande nödvändighet för högerpopulismen genom att ge den en mobiliserande kraft som den inte klarar sig utan.



