Den verkliga skandalen bakom Kinnunen-domen

Publicerad 2016-12-06

ANALYS. Riksdagsledamoten Martin Kinnunen döms för skattebrott. Men den verkliga skandalen i bokföringshärvan handlar om rasism – och hyckleri.

Att riksdagsledamoten Martin Kinnunen döms för bokföringsbrott är en skandal. Att han även blivit ertappad med en lögn i tingsrätten gör saken ännu värre. I tingsrätten bedyrade han under ed att han inte känt till problemen med bokföringen. Sen publicerade Expressen mejlkonversationer som bevisar att Kinnunen upprepade gånger blev varnad, utan att agera. Touché.



Men bokföringsbrott i alla ära. Den verkliga skandalen handlar om rasism.



De nästan fem miljoner kronor (mestadels skattepengar kan tilläggas) som passerat genom det aktuella bolaget Samtid och framtid AB har inte använts till vanlig affärsverksamhet. Pengarna har använts för att avlöna och blidka högt uppsatta sverigedemokrater som tvingats bort ur partiet efter att ha påkommits med grov rasism och sexism.



Kinnunen-härvan avslöjar den så kallade nolltoleransen mot rasism för det luftslott som det är – en fin fasad att hålla upp mot omvärlden samtidigt som påkomna rasister i kulisserna har hållits under armarna med feta miljonkontrakt.



År 2012 tog Sverigedemokraternas verkställande utskott, alltså Jimmie Åkesson och co, beslut om att föra över 4,8 miljoner kronor till det SD-ägda aktiebolaget Blåsippan. Pengarna skulle i sin tur föras vidare till Blåsippans dotterbolag Samtid och framtid AB för att användas till inköp av konsulttjänster från två tidigare SD-toppar.



De två partitopparna var järnrörsmannen Erik Almqvist och partiets tidigare ekonomichef Per Björklund. Runt 3,7 miljoner kronor skulle gå till den första, och runt 800 000 till den andra.



Både Almqvist och Björklund hade försvunnit ur partiet efter rasistskandaler. De allra flesta har vid det här laget sett videon där Erik Almqvist svingar järnrör och skriker rasistiska och sexistiska tillmälen. Per Björklunds öde beseglades efter en blöt kväll under partidagarna i Västerås år 2012. Enligt uppgift efter att ha slungat rasistiska tillmälen efter en partikamrat.



Officiellt tar partiet alltså avstånd. Markerar mot omvärlden genom uteslutning ur gemenskapen. Men bakom kulisserna anlitas samma personer som konsulter med kraftigt sockrade fakturor.



Det finns ett ord för det här: Hyckleri.