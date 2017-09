Alfredson hade inga problem att vara både rolig och arg

Med anledning av Hans Alfredsons död återpublicerar vi en intervju från tidskriften 2009.



Hans Alfredson har roat och oroat flera generationer- svenskar. Hans blandning av humor och politiskt -engagemang och hans unika förmåga att porträttera- sin samtid har gett honom en särställning i svenskt kulturliv.

Hans Alfredson

Hans "Hasse" Alfredson föddes 1931 i Malmö, men familjen flyttade till Helsingborg när Hasse var sju.



Vid 17 års ålder skrev han recensioner och kåserier i Helsingborgs-Posten och under studierna i Lund var han redaktör för studenttidningen.



Efter det hamnade han på Sveriges radio, där han började samarbeta med Tage Danielsson. Tillsammans bildade de AB Svenska Ord och började skriva revyer.



Hasse har även skrivit ett stort antal böcker och filmmanus.

Hans Alfredson dog den 10 september, 86 år gammal.



Hans Alfredson tar emot i sin röda stuga på Söder i Stockholm, där han har huserat sedan mitten av 1950-talet. Här bodde han först med sin fru Gunilla. Nu är det sedan länge hans skrivarstuga. Innanför de här väggarna arbetade AB Svenska Ord, där Hasse tillsammans Tage Danielsson skapade deras säregna och folkkära komik – oftast med politiska undertoner.Men det politiska har inte alltid varit en naturlig del av Hasses liv. Hans konstnärliga bana började i Lund, där han under studieåren skrev och medverkade i studentspex. Då var det politiska intresset ganska svalt.– Jag tyckte att politiker var löjliga, säger han.Men helt oengagerad har han aldrig varit.– Om jag har haft någon politisk åsikt från det att jag var ung så är det väl det att vara mot nazismen. Det fanns rätt många nazister i Helsingborg, även i skolan, berättar Hasse Alfredson.Han minns killen i skolan som gick i spetsbyxor och brunskjorta och läraren i matematik som trakasserade och förnedrade klassens judiska elever– En dag sa han till Vladis att gå fram till tavlan och ställa sig i profil, berättar han. Så ska vi alla titta på hans näsa och lära oss hur man ritar sexor, hade läraren sagt sedan.Sitt antinazistiska engagemang och sina värderingar fick Hasse Alfredson hem-ifrån. Hans pappa var aktiv antinazist och hjälpte judar på flykt undan förföljelse, bland annat en judisk kvinna som behövde hjälp.– Hon kom till oss och ringde på. Så fick hon bo i mitt rum och jag flyttade in till min syster.Hasse Alfredson minns fortfarande karikatyren av Hitler som kvinnan hade med sig. På den hade hon skrivit "Goodbye Mr Schicklgruber" med läppstift.Historien om läraren och om pappans engagemang återfinns i Hasse Alfredsons kontrafaktiska roman Attentatet i Pålsjö skog. I berättelsen blandas verklighetens historia om svensk nationalsocialism med ett fiktivt scenario om ett ockuperat Sverige.År 1956 flyttade Hasse till Stockholm där han mötte Tage Danielsson. Mötet med Danielsson ledde till att Alfredsons politiska engagemang väcktes till liv.– Vi var tvungna att hitta ämnen för det vi skrev om, säger han. Då blev jag mer och mer intresserad av politik, måste jag säga.Tillsammans började de skriva sketcher och revyer. Det publika genombrottet kom 1962 med Gröna Hund på Gröna Lund. Det var också i den revyn som den legendariske figuren Lindeman föddes. Sedan följde fler revyer, filmer och skivor. "Hasseåtage" blev ett begrepp.Samhällsanalysen genomsyrar mycket av deras produktion. Biståndssketchen "Bolla bolla" (1976), Tage Danielssons kärnkraftsmonolog "Om sannolikhet" (1979) eller Hasse Alfredsons raljerande berättelse om Olof Palme som inte hade en "aaaaning" om hur mycket en liter mjölk kostade (1979). Samtliga är exempel på tidlösa klassiker som när de skrevs fungerade som inlägg i den politiska debatten.Tillsammans medverkade de även i uppmärksammade galor för FN:s flyktinghjälp och för Amnesty. År 1966 delade de scen med Martin Luther King i "En gränslös kväll" på Operan. Senare har Hasse Alfredson tagit aktiv ställning mot rasism och engagerat sig för flyktingars situation i Sverige.– En människa som skriver sketcher sitter i samma sits som en ledarskribent, säger Hasse Alfredson. Han måste mer eller mindre med våld ta sig in i det som händer runt omkring.Under tre decennier producerade Hasseåtage material som i dag tillhör det svenska kulturarvet. Men Hasse Alfredson har också producerat mycket på egen hand. En av hans mest uppmärksammade filmer kom 1982. I Den enfaldige mördaren, som han både skrivit och regisserat, spelar han själv en av huvudrollerna. Han gestaltar fabrikör Höglund, som trakasserar och förnedrar Sven, spelad av Stellan Skarsgård. Den osympatiske fabrikör Höglund har även samröre med nazister.Filmen utspelar sig i södra Sverige, Hasses egna barndomstrakter, som genom åren varit geografisk bas för flertalet främlingsfientliga och rasistiska sammanslutningar. I dag är Skåne Sverigedemokraternas starkaste fäste och partiet har representation i nästan samtliga kommuner.Men Hasse Alfredson är inte så oroad över partiets framgångar.– Jag tror inte att Sverigedemokraterna kommer att inta en mycket större plats i svensk politik än vad de har idag, säger han.Han vill inte heller tro att alla som röstar på Sverigedemokraterna är rasister.– Det är säkert många alldeles hedervärda människor som röstar på dem, säger han. Men de som driver och håller igång partiet tror jag har en mera skum tankeverksamhet.På frågan hur man ska motarbeta Sverigedemokraterna svarar Hasse Alfredson att det är upp till dem som hörs och syns att ge dem en känga då och då.– Jag föreställer mig att alla människor har ett ansvar. Men det är klart att den som uttrycker några slags åsikter offentligt, och gör det så att han försöker övertyga andra människor, har ju ett ansvar för det han säger.