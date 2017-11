"Bosniens bödel" Mladić dömd till livstids fängelse

Publicerad 2017-11-22

Den bosnienserbiske generalen Ratko Mladić, ansvarig för massakern på tusentals pojkar och män i staden Srebrenica 1995, dömdes på onsdagen till livstids fängelse för bland annat folkmord av Internationella krigsförbrytartribunalen för det forna Jugoslavien i Haag.

Ratko Mladić, 75, döms för folkmord, etnisk rensning, brott mot mänskligheten, mord och krigsbrott. Han fick föras ut ur rättssalen när domen lästes upp, sedan han börjat skrika åt domarna att de skulle "skämmas" sedan de avslagit en begäran om att skjuta upp avkunnandet av domen av hänsyn till Mladićs höga blodtryck.



Under inbördeskriget på Balkan var Ratko Mladić Bosnienserbernas befälhavare, och han är ansvarig för bland annat belägringen av Sarajevo, då hans styrkor under nära fyra år terroriserade civilbefolkningen med krypskyttar och artilleribeskjutning från kullarna runt den bosniska staden. Minst 10 000 civila Sarajevobor dödades.



Det enskilt värsta brottet var folkmordet i Srebrenica sommaren 1995. Städerna Žepa och Srebrenica var avsedda som säkerhetszoner under FN:s beskydd, men Mladićs styrkor körde ut den holländska FN-styrkan utan strid. Därpå fördrevs 40 000 bosniska muslimer som sökt skydd.



Över 8 000 män och pojkar mellan 13 och 78 år samlades ihop i byn Kravica, och mördades mellan 11 och 22 juli på Ratko Mladićs order, i den värsta massakern i Europa sedan andra världskriget. Internationella krigsförbrytartribunalen för det forna Jugoslavien har beslutat att massmordet i Srebrenica utgör folkmord.



Ratko Mladić åtalades för folkmord och brott mot mänskligheten redan 1995, men höll sig undan på den serbiska landsbygden till 2011. Han blir den siste av de huvudansvariga för massmorden under Balkankriget som döms i Internationella krigsförbrytartribunalen för det forna Jugoslavien.