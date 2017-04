Dömd för kvinnomisshandel – sitter kvar i SD-styrelse

På torsdagen meddelade lokalpolitikern och styrelseledamoten i Sverigedemokraternas lokala styrelse i Bjuv, Jörgen Bernebring, att han tar en time out från alla politiska uppdrag. Detta efter att det framkommit att han åtalats för ofredande mot en kvinna. Nu kan Expo avslöja att samtidigt satt en annan styrelseledamot kvar i den lokala styrelsen – trots att han nyligen dömdes för kvinnomisshandel. [UPPDATERAD]

Sverigedemokraten Jörgen Bernebring sitter i barn- och utbildningsnämnden i Bjuv. I februari omvaldes han till vice ordförande i den lokala styrelsen.Jörgen Bernebring är sedan tidigare dömd vid ett flertal tillfällen och förekommer i 23 avsnitt i belastningsregistret. HD kunde på tisdagen berätta att han nu också väntar åtal för ofredande mot en före detta partner. Hon har känt sig förföljd och enligt åtalet ska Bernebring i sms kallat henne för hora och andra nedsättande tillmälen. På torsdagen stod det klart att Jörgen Bernebring tar en time out från alla politiska uppdrag.– Det var ett internt möte inom kommunföreningen där vi har bifallit Jörgens önskan att ta en time out. Nu avvaktar vi polisutredningen, sedan blir det en fråga för medlemsutskottet. Han är misstänkt, inte dömd. Innan dom så kan vi inte sparka ut honom från några positioner, säger Bernt Drube, ordförande för SD-Bjuvs styrelse och ledamot i kultur- och fritidsnämnden, till Expo.Nu kan Expo berätta att ytterligare en person i styrelsen är dömd. Den 29-årige mannen som nyligen valdes in i styrelsen som suppleant dömdes i februari för kvinnomisshandel. Även i det här fallet rör det sig om en före detta partner. Han döms för att upprepade gånger ha slagit henne med knytnävslag. Slagen fortsatte även efter att kvinnan ramlat ned på marken.I domen står det att mannen sedan tidigare inte är dömd och därför undkommer fängelse och istället får han villkorlig dom med samhällstjänst. Uppgiften är dock inte korrekt. Han är tidigare dömd för två fall av misshandel, som skedde när han var 15 år.Mannen har även suttit som ersättare i vård- och omsorgsnämnden. Ett uppdrag han nyligen avsade sig. Men till skillnad mot Jörgen Bernebring har inte mannen tagit någon politisk time out.– Han sitter kvar som suppleant i styrelsen, bekräftar Bernt DrubeBernt Drube känner till domen och säger att det är ett ärende de tittar på.– Det är uppe för diskussion.– Det ska vara meddelat. Jag misstänker, eftersom han håller på att ta ett steg åt sidan, att han kommer att avsäga sig sin ersättarplats i styrelsen. Men än så länge så sitter han som suppleant i styrelsen.– Hans framtid i partiet avgörs av medlemsutskottet.Efter Expos publicering meddelar 29-åringen att han nu haft kontakt med styrelsen om att han lämnar sina uppdrag i den. Han tänker även säga upp sitt medlemsskap i Sverigedemokraterna.