Invald på SD-mandat till attack mot HBTQ-rörelsen - "In i ugnen"

Johan Persson sitter på ett av Sverigedemokraternas mandat i Laxå kommunfullmäktige. På Facebook har han publicerat bilden med HBTQ-rörelsens regnbågssymbol över en ugn och texten "get in the oven". Enligt SD har Person aldrig varit medlem i partiet.

Fakta: Tomma valsedlar I valet 2018 kommer personer inte kunna väljas in utan vetskap. Enligt Valmyndigheten kommer det vara ett krav på att kandidaten har samtyckt till kandidaturen för att kunna bli invald. För att samtycka till en kandidatur behöver kandidaten antingen vara en anmäld kandidat för ett parti som registrerat sin partibeteckning och ha lämnat in en förklaringsblankett eller lämna in ett skriftligt samtycke till kandidatur senast fredagen före valdagen.

I valet 2014 vann Sverigedemokraterna två mandat i Laxå kommunfullmäktige. Partiet hade gått till val med så kallade öppna listor i kommunen vilket innebär att väljare kunde skriva in vem som helst på valsedlarna. I Laxå innebar det att två personer kryssades in i kommunfullmäktige med endast en röst vardera. Ingen av dessa har någonsin närvarat på ett enda sammanträde i kommunfullmäktige.En av de som valdes in var Johan Persson. Under flera år han spridit hat mot HBTQ-personer. Under Pride 2015 lade han upp en propagandabild med budskapet riktat mot HBTQ-rörelsen och texten "get in the oven". Persson har även spridit propaganda från pronazistiska Motgift och är på Facebook-medlem i en aktivistgrupp kopplad till Motgift.Samlingen över grupper och sidor han gillar på Facebook är som en karta över den svenska vit makt-miljöns frontfigurer och grupper. Han gillamarkerar även en grupp där den forna chilenska diktatorn Augusto Pinochets mord på politiska motståndare hyllas.Trots att Johan Persson inte varit på ett enda sammanträde i kommunfullmäktige är han fortfarande formellt representant för Sverigedemokraterna.Men Sverigedemokraternas ordförande i Askersund - Laxå, Jonas Bygdén, uppger till Expo att han aldrig haft någon kontakt med Johan Persson.– Han är inte medlem hos oss utan en vilde. Jag har inte haft kontakt med honom och själv sökt honom.– Det är ju så systemet ser ut och risken med öppna listor, det är en ju en risk man får ta. Ambitionen framåt är att ha slutna listor.– Det är riktigt riktigt dåligt. Det är verkligen inget vi vill förknippas med.– Det är ju så systemet ser ut, vi kan inte ta på oss ansvaret. Men givetvis har vi ett ansvar för att vi hade öppna listor och som jag sa i värsta fall så kan det bli på det här viset, men det är ju inte något som är önskvärt. Det är riktigt dåligt om det är som du säger.Att Sverigedemokraterna saknar kontroll över vilka som väljs in på deras mandat är inte unikt för Laxå. En granskning som Expo genomförde strax efter valet 2014 visade att över 300 personer skrivits in på öppna listor. Sverigedemokraterna sa då att det i de allra flesta fall handlade om medlemmar i Sverigedemokraterna som valts in. Men i Ludvika fick Per Öberg ledande i nazistorganisationen Nordiska motståndsrörelsen en ordinarie plats i kommunfullmäktige genom att kuppa SD:s vallistor. Samma sak skedde i Borlänge, där den våldsdömde Pär Sjögren valts in.Expo har förgäves sökt Johan Persson för en kommentar.