Läckt video från hemlig nazistkonsert skakar Europas extremhöger

Hakkorsflaggor, uppmaningar att utrota judar och Hitlerhälsningar. I en läckt video ertappas ledaren för grekiska Gyllene Gryning och vice ordföranden för EU-finansierade Alliance for Peace and Freedom delta på vit makt-konsert. Nu kan APF:s EU-miljoner stoppas.

Stefan Jacobsson, generalsekreterare i Alliance for Peace and Freedom. Stefan Jacobsson, generalsekreterare i Alliance for Peace and Freedom.

Den grekiske journalisten Niko Ago har granskat Gyllene Gryning. Efter att ha blivit hotad av partiet valde att lämna landet. Den grekiske journalisten Niko Ago har granskat Gyllene Gryning. Efter att ha blivit hotad av partiet valde att lämna landet.

Läs mer:

Ett läckt videoklipp från en hemligt nazistkonsert 2005 har fått Europas extremhöger i gungning. Under den sju minuter långa videon ses publiken och bandet bland annat göra Hitlerhälsningar, sjunga den tyska nazistregimens nationalsång och skandera antisemitiska slagord. Klippet har släppts av upphovspersonen till ett pågående dokumentärfilmprojekt om den grekiska extremhögerns framväxt. Nu skakar det om såväl grekisk politik som EU-parlamentet. I klippet som ligger på Youtube påstås flera personer från ledarskiktet i det grekiska högerextrema partiet Gyllene grynings högsta ledning synas i publiken. Där finns partiets ledare Nikos Michaloliakos och flera parlamentsledamöter.Även tyska nazister som utretts av den tyska säkerhetspolisen ska ha varit del av publiken. Dessutom pekas Artemis Matthaiopoulos ut. Matthaiopoulos tillhör Gyllene grynings ledarskikt och är vice ordförande i den europeiska partisammanslutningen Alliance for Peace and Freedom, APF, som beviljats miljoner i EU-stöd.I APF ingår även den svenska vit makt-veteranen Stefan Jacobsson. Partiets underorganisation - även den finansierat av EU-pengar - Europa Terra Nostra leds av svensken Dan Eriksson, till vardags en av programledarna i podden Motgift.Klippet är inte bara ett problem för Gyllene Gryning som står inför rätta i Grekland. Efter att Europaparlamentets vice talman slagit larm kan filmen även påverka EU-stödet på miljoner till partisammanslutningen APF. Något som kan slå mot den svenska extremhögern.- Vi kommer högst sannolikt att inkludera den här filmen i vårt underlag i den pågående utredningen av stödet till APF, uppger en källa med inflytande i EU-utredning till Expo.Videon kommer olägligt för Gyllene gryning som hävdat att det är ett "vanligt nationalistiskt parti". Det är en del av partiets försvarslinje för partiets högsta ledning som är åtalade i Grekland. Gyllene gryning har anklagas för koppling till mord och förföljelser av minoriteter och politiska motståndare.Grekiska staten har fryst alla offentliga bidrag till partiet under den pågående utredningen.Samtidigt har Gyllene gryning en central roll i APF som får ekonomiskt stöd av Europaparlamentet. Men även de bidragen utreds. Enligt EU:s regelverk ska bidrag inte betalas ut till partier som bryter mot EU:s grundläggande värderingar.Nyligen frågade EU:s utskott för konstitutionella frågor, AFCO, ut APF:s generalsekreterare Stefan Jacobsson, tidigare ledare för nazistiska Svenskarnas parti, och den italienska fascisten och ordföranden Roberto Fiore.Med den läckta videon som stöd har Europaparlamentets vice talman Dimitris Papadimoulis, som tillhör det grekiska vänsterpartiet Syriza, skickat ett brev till Europaparlamentets talman, Antonio Tajani."Jag vill påminna om att tre EU-ledamöter från det grekiska 'nynazistiska' partiet Gyllene Gryning är med i APF", skriver Papadimoulis.Han uppmanar även talmanen att spela upp filmen för utskottet för konstitutionella frågor, och att bjuda in experter i framtida utfrågningar av APF. Ett annat krav är att "ytterligare diskutera denna viktiga fråga i ledningen för Europaparlamentet, när AFCO har lämnat sitt utlåtande.I Grekland har EU- stödet till APF väckt reaktioner. Journalisten Niko Ago har länge granskat Gyllene Gryning. Idag bor han i Sverige efter att ha beviljats asyl på grund av hoten som riktats mot honom:– Det handlar om en organisation som granskas för brottslighet. I Grekland vill man inte att skattebetalarna ska betala pengar till en organisation med en nazistisk ideologi som utreds för brottslighet. Det är kärnan i de kraftiga reaktionerna i Grekland mot EU:stödet till Gyllene gryning.Trots utredningen har Gyllene Gryning inte tonat ned sin hotfulla och våldsamma närvaro i det grekiska civilsamhället. Snarare tvärtom.– Gyllene gryning är väldigt aktiva. Nyligen attackerade de föräldrar och lärare i en skola i Aten. De ville inte att nyanlända barn skulle få gå i den här skolan. Bland de som bråkade var parlamentsledamöter, inte bara gräsrötter.Niko Ago menar att det är obegripligt att Europaparlamentet beviljat pengar till APF.– De har flera gånger sagt att de följer Hitlers metoder. Att de vill ha demokratins pengar för att störta demokratin. De har sagt detta öppet. Jag tror att förtroendet för Europaparlamentet kommer påverkas när de ger stöd åt demokratins fiender. Det är egentligen helt otroligt att de kan få stöd hur många företrädare som helst i organisationen har deklarerat att de inte vill ha demokrati.