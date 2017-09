Ryska paramilitärer mötte bombnazisterna i Sverige 

Här möter ledaren för den ryska paramilitära stridsutbildningen Partizan, Denis Gariev, svenska nazister utanför Skara. Två av deltagarna på mötet, bombnazisterna Viktor Melin och Anton Thulin, rekryterades senare till Ryssland för stridsutbildning hos Partizan.

Utbildningen knyts av Säkerhetspolisen till bombserien mot flyktingar och politiska motståndare som inleddes i Göteborg i vintras.

Ryska Imperiska Rörelsen

Ryska imperiska rörelsen (RIR) grundades 2002 i St. Peterburg av Stanislav Vorobjev, som fortfarande leder organisationen. Det är antisemitisk, högerextrem organisation som uppger att den vill införa en nationalistisk diktatur, med en ortodox monarkistisk diktatur som slutmål. RIR vill ta tillbaka ryska "förlorade" områden och har som en följd av det hållningen skickat frivilliga för att strida för Rysslands intressen i Ukraina. Organisationen paramilitära gren grundades 2014 och kallas för Imperielegionen.



Partizan-utbildningarna är militära utbildningar som står Legionen och Ryska Imperiska Rörelsen nära. De frivilliga inom Imperielegionen har i regel utbildats genom Partizan.



Ryska Imperiska Rörelsen har utbyte med andra högerextremister i Europa, men framför allt svenska. Rörelsen är sedan flera år representerad i Sverige och har även haft en svensk avdelning. RIR har samarbetet med flera svenska nazistgruppen. Bland annat det två nedlagda organisationerna Nationalsocialistisk Front och Nordiska Nationalsocialister.

Bombdomarna i Göteborg

Viktor Melin, Anton Thulin och Jimmy Jonasson dömdes av Göteborgs tingsrätt för inblandning i en serie bomber i Göteborg mellan november 2016 och januari 2017.

Bomberna riktades mot vänsterorganisationen Syndikalistiskt forum och mot flyktingboenden. Vid ett attentat i januari i Västra Frölunda skadades en städare mycket svårt då en bomb briserade när han kastade sopor i en container.



Viktor Melin dömdes i tingsrätten till åtta och ett halvt års fängelse för inblandning i alla dåden, Jimmy Jonasson till fem års fängelse för delaktighet i två av dåden medan Anton Thulin dömdes till ett och ett halvt års fängelse för delaktighet i ett försök att spränga ett flyktingboende i Torslanda. Viktor Melin har efter gripandet i januari meddelat att han lämnat Nordiska motståndsrörelsen.



Under onsdagen avslutas rättegången i hovrätten där alla tre vill bli friade. Åklagaren vill se skärpta straff.

Hemma hos nazisten Viktor Melin hittades ett eldrör för hagel, hagelpatroner och militär information. Foto: Förundersökningen/Säpo Hemma hos nazisten Viktor Melin hittades ett eldrör för hagel, hagelpatroner och militär information. Foto: Förundersökningen/Säpo

Anatolij Udodov har dykt upp på flera nazistiska sammankomster i Sverige, som representant för Ryska Imperiska Rörelsen. Som 2007 då han deltog i en marsch i Stockholm för frigivandet av förintelseförnekaren Ernst Zündel arrangerad av Nationalsocialistisk front. Foto: Expo

Under onsdagen avslutas rättegången i hovrätten mot tre göteborgsnazister som dömts i tingsrätten för inblandning i tre bombdåd i Göteborg.Vi kan i samarbete med tidningen Expressen publicera nya uppgifter om de tre bombmännen och deras organisation Nordiska motståndsrörelsens kontakter med ryska högerextremister.Två av de dömda, Anton Thulin och Viktor Melin, har enligt Säkerhetspolisen stridsutbildats i St Petersburgs förorter inom ramen för det fascistiska paramilitära utbildningscentret Partizan.Men nu kan vi avslöja det första kända mötet mellan de ryska paramilitärerna och de tre dömda bombmännen - skedde på svensk mark.Anton Thulin, Viktor Melin och Jimmy Jonasson deltog alla tre på Nordiska motståndsrörelsens så kallade Nordendagar 5-6 september 2015 på en bondgård utanför Skara, en intern och in i det sista hemlig och årlig samling för organisationens ledande aktivister.Med på mötet fanns en inbjuden rysk delegation från fascistiska Ryska Imperiska Rörelsen. Alla klädda i uniform. Däribland rörelsens ledare Stanislav Vorobjev som under mötet överlämnade ett ekonomiskt bidrag till de svenska nazisterna.– Vi vill tacka er för ett vänligt och varmt mottagande. Ni har hängivna aktivister som verkligen brinner för kampen, sa Vorobjev i en intervju med partiets webbtidning efteråt.I den ryska delegationen ingick också Ryska Imperiska Rörelsens mångårige representant i Sverige, Anatolij Udodov och - i all hemlighet - också ledaren för rörelsens paramilitära grens militärutbildning Partizan: krigsveteranen Denis Gariev.Enligt ett referat av Stanislav Vorobjevs tal inför deltagarna som publicerats på Nordiska motståndsrörelsens hemsida var den ryska delegationen klädd i uniform - inklusive Gariev - för attDenis Garievs närvaro är känslig. Och han finns inte med på några av de officiella bilderna från mötet. När Expressen når Gariev nekar han också först till att ha gjort något annat än turistat i Sverige.– Jag tog färjan över som turist, säger Denis Gariev om Sverigebesöket hösten 2015.Men när vi berättar om bilderna på gården tillsammans med Stanislav Vorobjev ändrar han sig:– Ja, ja. Jag var där. Jag träffade många människor och syftet var kulturellt utbyte, att umgås, säger Gariev.- Nej, syftet var mer att belysa omständigheterna i Novorossija (det separatiststyrda nya området i östra Ukraina) då några svenskar hade åkt för att krigaUkraina i den konflikten.Denis Gariev bekräftar däremot att han känner till personerna från Sverige som nu står inför rätta vid hovrätten i Göteborg, anklagade för bombdåden. Att Viktor Melin och Anton Thulin poserat beväpnade tillsammans med Partizans rekryter på en bild som lades ut på militärcentrets motsvarighet till Facebook, har uppmärksammats också i ryska medier.Även det besöket beskriver han som kulturellt utbyte.– Folk kommer hit och gästar oss men vi har inte lärt ut någonting. Vi har inte förberett svenskarna i någon krigföring, säger Denis Gariev och uppger att bilderna, som lades upp på Partizans ryska Facebook-sida, kommer från en lek på en äng med paintballgevär.Enligt en Säpo-rapport som ingår i förundersökningen mot de tre bombnazisterna utbildas deltagarna i Partizan under 12 timmar om dagen under en veckas tid i öde industrifastigheter i utkanten av St Petersburg. De lär sig hantera automatkarbinen Kalasjnikov, pistolen Makarov, att applicera tryckförband och att genomföra stormning av ett rum i taktisk formation.Hemma hos Viktor Melin har Säkerhetspolisen också funnit en pärm med vapeninformation på ryska. Bland annat om Kalasjnikov. I samma pärm återfanns även handskrivna anteckningar om vapen och sprängämnen, om stridsteknik, radiokommunikation och militär första hjälpen, skriver Säkerhetspolisen.Melin ska även, enligt åklagaren i utredningen, ha berättat för sin arbetsgivare att han genomgått en militärkurs med vapenutbildning i Ryssland.I dag har alla bilder där svenskarna syns tagits ner från Partizans olika mediekanaler.Denis Gariev har under flera år utbildat ryska frivilliga inför strider tillsammans med Ryska Imperiska Rörelsens paramilitära grupp Imperielegionen i östra Ukraina. Han har själv en militär bakgrund. Han har stridit i östra Ukraina och det finns flera personliga kopplingar mellan Partizan och den reguljära ryska armén. Bland annat knyts flera reservofficerare och tidigare militära rådgivare till militärcentret.I en intervju i Washington Post i januari i år uppger Gariev att han välkomnar alla till militärcentret, "alla utom muslimer", och att det "ytterst handlar om att lära sig döda".När vi når honom beskriver Gariev Partizan som en opolitisk verksamhet som vill värna de kristna värdena och familjen. De vill också återupprätta monarkin i Ryssland.Om mötet tillsammans med Ryska Imperiska Rörelsen på svensk mark är Gariev fåordig. Men han säger att de har mycket som inte är gemensamt Nordiska motståndsrörelsen och hans rörelse.– Svenskarna har tappat bort sina kristna rötter. Och utifrån det börjar alla problemen för dem.– Att det bör finnas nationalstater och att man ska motstå förstörelsen av den traditionella kulturen, traditionella familjevärderingar, äktenskapsvärden och att man ska bevara den europeiska kulturen, det är vi överens om.Ryska Imperiska Rörelsens mångårige representant i Sverige Anatolij Udodov var också med på mötet utanför Skara. Han berättar att hans kontakter med Nordiska motståndsrörelsen sträcker sig flera år tillbaka och att han är bekant med organisationens grundare och tidigare ledare Klas Lund.– Vår roll var att vara observatörer, för att undersöka vad som händer i vårt grannland. Där upptäckte vi många, många gemensamma problem, säger han om det rysk-svenska samarbetet och beskriver den ryska delegationen som "observatörer" på mötet.Han hänvisar till Denis Gariev när det gäller Anton Thulin och Viktor Melins resa till Ryssland, men menar att kurserna är en inkomstkälla och möjliga att gå på för de som är intresserade.– Att de åkte var väl något kommersiellt för Ryska Imperiska Rörelsen för de var inte gratis där, det är business, säger Anatolij Udodov.Enligt svensk säkerhetspolis har fler än 500 personer genomgått Partizan-utbildningarna utanför St Petersburg.De tre västsvenska nazisterna Viktor Melin, Anton Thulin och Jimmy Jonasson dömdes i somras, mot sitt nekande, för olika grad av inblandning i serien om totalt tre bomber i Göteborg. Under onsdagen avslutas den sista rättegångsdagen i hovrätten dom prövar anklagelserna på nytt. De tre nazisterna vill bli frikända, medan åklagaren yrkar på strängare straff.Viktor Melin och Anton Thulin har kort kommenterat Rysslandsresan i utredningen och förnekat att de varit på någon militärutbildning.Pär Öberg, Nordiska motståndsrörelsens talesperson, vill inte kommentera uppgifterna.– Vi vill inte bidra till att Bonnier säljer lösnummer, säger Pär Öberg.Läs också: Terrorexperten Magnus Ranstorp: Det här är mycket allvarligt