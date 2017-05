Samling runt högerpopulismens köttgryta

Publicerad 2017-05-21

SD värvar från Moderaterna. Nyfascister från SD. Alternativen för de som skyller problemen på invandrare blir fler. Samtidigt hamnar stora samhällsproblem i skuggan när jakten efter den intoleranta opinionen rasar.

I onsdags meddelande Jimmie Åkesson under en upphaussad presskonferens att den moderate riksdagsledamoten Patrick Reslow går över till SD. Under fredagen hölls ännu en presskonferens, långt ifrån lika välbevakad. Där lanserades den svenska filialen av Alt Right. Ansiktet utåt är Christoffer Dulny, tidigare SD-politiker och riksdagstjänsteman för partiet.



Två presskonferenser i varsitt hörn av den svenska radikalnationalismen. Men kanske skvallrar de tillsammans om den tid som kommer.



Debatten om migration och integration har på kort tid förskjutits kraftigt. Inom proffstyckeriet så finns det snart inga gränser för vilka samhällsproblem som kan knytas till invandringen och invandrare. Och politiken följer efter.



Det fanns de som sa att om vi bara vågar prata mer invandringens problem så kommer SD försvinna. Se hur det gick. Inget tyder att partiet tappar i mätningarna. Istället dominerar deras perspektiv debatten.



Den största segern för Sverigedemokraterna hade förstås varit om de fått hela Moderaterna att gå med på ett samarbete. Nu stod Jimmie Åkesson istället och log nöjt åt att han åtminstone kunde plocka en uppenbar poäng i den kantring som sker. Moderaterna har gått vilse och Jimmie Åkesson håller kursen.



Nu hör det till historien av den avhoppade Patrick Reslow av allt döma var på väg utför i sin karriär inom M. Ett steg över till SD lär ge honom ytterligare en mandatperiod i riksdagen. Men så funkar ju också politiken. När de personliga behoven möter de politiska målen kan allt hända.



Ungefär som i andra änden av Sverigedemokraterna. Där lämnar nu alltså Christoffer Dulny partiets inre korridorer för att ställa sig i täten för den svenska filialen av AltRight.com. Projektet lanserades i början av året, som en sammanslagning av förlaget Arktos, Svenska Red Ice och amerikanska National Policy Institute. Organisationen hoppas på att få monopol på det omtalade begreppet Alt Right, som under amerikanska presidentvalskampanjen förra året gav namn åt den högerextrema bas som var med och bar fram Donald Trump till valsegern.



Organisationen är ett försök att smälta samman europeisk och amerikansk extremhöger till en. I Europa handlar det om att förena de Nya högern-baserade (http://expo.se/2014/ideer-som-delar-och-inspirerar_6573.html ) ideologiska linjer som präglat Arktos utgivning. I Sverige har idéerna burits fram av kretsen runt Daniel Friberg, som under flera år varit i öppen strid med SD:s ledning.



Dulny lämnar nu alltså SD för ett projekt som präglas av de nyfascistiska ideal som SD-ledningen pekat ut som ideologiskt avvikande.



Det är en bekräftelse på att även den mer radikala extremhögern har sina sympatisörer även i SD-ledningens korridorer.



Runt Sverigedemokraterna växer nu ett allt större politiskt landskap fram. En svans fylld av avhoppade, utslutna eller dubbelorganiserade personer. Tankesmedjor, digitala mobbar, alternativa nyhetssajter.



För den som är övertygad om att roten till samhällets problem går att finna hos minoritetssvenskar och flyktingar har alternativen helt enkelt blivit fler.



Så riskerar det att se ut framöver. Fler samlas runt köttgrytorna.



I de länder som länge präglats av den högerpopulistiska världsbilden så har det politiska landskapet fått en uppsjö alternativ.



I det nederländska valet nyligen tävlade tre partier om att samla missnöjda Geert Wilders-väljare i den högerextrema änden av hans bas av sympatisörer. Samtidigt som de andra partierna mer eller mindre var tvungna att låta lite som Wilders för att inte pekas ut som naiva eller "politiskt korrekta".



I Danmark har Dansk Folkepartis framgångar inte bara tvingat de andra partierna att förhålla sig till deras retorik. De har nu också fått allvarlig konkurrens från partiet Nye Borgelige. De ställer tuffare krav på invandrare och ligger till höger i ekonomiska frågor, som motvikt till Dansk Folkepartis välfärdsvurm.



Fortsätter vi som nu kommer vi också att hamna där.

En tävling om vem som piskar migranter och minoritetssvenskar hårdast.

Vinnarna kommer byta skepnad.

Förlorarna är desamma.

Minoriteterna, flyktingar och alla vi andra som drabbas av de samhällsproblem som hamnar i skuggan när jakten efter den intoleranta opinionen rasar.