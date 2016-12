EU kallar svensk nazistveteran till utfrågning

Det högerextrema paneuropeiska partiet APF kan komma fråntas sina EU-bidrag. Den svenska nazistledaren Stefan Jacobsson, som ingår i APF:s styrelse, kallas till en sluten utfrågning i samband med att EU granskar sina utbetalningar av miljonbelopp.

Efter Expos avslöjande om att de två paneuropeiska partierna Alliansen för fred och frihet, APF, och Alliansen för europeiska nationella rörelser, AENM och deras bildningsförbund tagit emot miljonbelopp i stöd från EU har unionen inlett en granskning om utbetalningarna bryter mot regelverket. För att ha rätt till ekonomiska bidrag måste ett parti dela EU:s grundläggande värdegrund om demokrati och mänskliga rättigheter.På torsdag har APF:s generalsekreterare Stefan Jacobsson kallats till en sluten utfrågning. Det är oklart om Jacobsson tagit emot eller svarat på kallelsen.Stefan Jacobsson ledde tidigare nazistiska Svenskarnas parti och har en lång bakgrund i den svenska vit makt-miljön. Han har upprepade gånger hyllat det amerikanska nazistiska terrornätverket The Order. Flera av terrorgruppens medlemmar gjorde sig skyldiga till mord på politiska meningsmotståndare och judar innan de greps.Inför det konstitutionella utskottet ska Jacobsson förklara om APF ställer upp på EU:s grundläggande värderingar om mänskliga rättigheter.Men vägen till en utfrågning av APF har dragit ut på tiden. Något som kan få konsekvenser. Europaparlamentarikern Marita Ulvskog (S) som varit drivande i att stoppa stödet till APF och AENM säger till Expo:– Detta har tagit en väldans tid. Men nu ska utskottet ha ett möte den 17 november där det är meningen att Stefan Jacobsson ska frågas ut. Om inte hela ärendet hinner bli klart innan årsskiftet och det fattas ett beslut i parlament finns en risk att pengarna tickar på ytterligare ett år. Om man inte klarar av detta före ett visst datum så blir det mer pengar till dem, säger hon.Efter Expos avslöjande i april om miljonutbetalningar reagerade parlamentet relativt snabbt.Över 280 europaparlamentariker skrev på en petition om att stödet till APF skulle utredas. Den 10 maj fick EU parlamentets konstitutionella utskott i uppdrag att granska stödet och ta fram ett förslag till beslut för parlamentet.Men innan förslaget kan läggas fram inför parlamentet måste företrädare för APF höras. En interinstitutionell kommitté bestående av personer från parlamentet, kommissionen och EU- rådet ska därefter granska förslaget.Den interinstitutionella granskningskommittén tillsattes först formellt den 12 september och innefattar Martin Schulz, europaparlamentets president, Carlos Moedas, kommissionär för forskning, vetenskap och innovation och Ivan Korčok, statssekreterare i Slovakiens utrikesdepartement och delegerad minister för det slovakiska ordförandeskapet i EU.– Kommer ett förslag till parlament är jag ganska optimistisk. Jag tror det finns en väldig känslighet om EU:s pengar. Det finns många saker vi inte haft råd att satsa på och samtidigt har vi ett konto som går till den här typen av verksamhet. Det upprör många parlamentariker, säger Marita Ulvskog (S).Det konstitutionella utskottet granskar dock inte bidragen till AENM. Trots att EU-parlamentet redan 2014 försökte få bidragen stoppade till det paneuropeiska partiet.– De här grupperna står nära varandra, men det får bli nästa steg har jag tänkt. Då får vi titta på fler paneuropeiska partier och som har invalda parlamentariker. Nu handlar det om personer med ett förflutet som Stefan Jacobsson och Roberto Fiore. Den upprördhet bland parlamentariker som finns är betydande. Tack och lov så upprörs man över att EU skickar en massa pengar till nazister och fascister. Pengar som de kan använda till propagandakampanjer och möten.I APF finns företrädare från tyska NPD som utreds för nazism i Tyskland och från nazistiska grekiska Gyllene gryning som på hemmaplan utreds för att vara en kriminell organisation.I APF återfinns även den italienska fascisten Roberto Fiore och britten Nick Griffin, båda veteraner inom den europeiska högerextrema miljön.EU-medel har hittills hjälpt till att finansiera möten och konferenser som verkat för att bygga ett internationellt högerextremt nätverk. APFs bildningsförbund Terra Nostra som erhållit EU-medel arrangerade ett nazistmöte i Stockholm, Manhemsdagen, som samlade många som länge varit centrala inom den svenska vit makt-miljön.I oktober höll bildningsförbundet en internationell konferens i Wismar, Tyskland. Även denna konferens fick stöd av EU. På konferensen talade bland andra den ökända antisemiten och rasideologen Kevin MaCdonald och British National Partys tidigare partiledare Nick Griffin som talade om "Europas fiender". Även den nyfascistiska förgrundsgestalten Daniel Friberg höll tal. Från Tyskland deltog EU-parlamentsledamoten Udo Voigt (NPD) som dömts för att ha kallat "Hitler en stor man" och som ifrågasatt antalet dödade judar under Förintelsen.Förutom dessa återfanns Tomislav Sunić från Kroatien och William D. Johnson, som tillsammans med Kevin MaCdonald sitter i ledningen för American Freedom Party som vill etablera ett "vitt styre" över USA. Partiet har enligt Southern Poverty Law Center sina rötter i en rasistisk skinnskallegrupp, Freedom 14. William Johnson har förespråkat att alla icke-vita invandrare och USA-medborgare samt alla med "det minsta lilla negerblod" ska deporteras från USA.Den tyska trubaduren Frank Rennicke, före detta medlem i den nazistiska och numera förbjudna organisationen Wiking-Jugend, underhöll konferensdeltagarna. Han är dömd till sjutton månaders fängelse för hets mot folkgrupp.APF har även med hjälp av EU-medel erbjudit resor till Bryssel, där medverkan i den nazistiska podden Motgift varit en del av programmet.Grundades 2015 men var verksamma redan 2014.President/ordförande: Roberto Fiore, Forza Nuova, ItalienVice ordförande: Artemis Matthaiopoulos, Gyllene gryning, GreklandVice ordförande: Nick Griffin, British Unity, StorbritanienGeneralsekreterare: Stefan Jacobsson, SverigeLedamot: Jens Pühse, NPD, TysklandLedamot: Tomáš Vandas, DSSS, TjeckienLedamot: Gonzalo Martín García, Democracia Nacional, SpanienLedamot: Daniel Carlsen, Danskarnas parti, DanmarkLedamot: Olivier Wyssa, FrankrikeLedamot: Hervé van Laethem, Mouvement Nation, Belgien, BelgienFörintelseförnekaren Hervé van Laethem från den identitära organisationen Mouvement Nation sitter som ledamot i APF:s styrelse. Laethem har sedan 1980-talet lett flera radikala grupper och har flera gånger lagförts för sin öppna rasism., en flamländsk identitär rörelse, gick med som medlem i APF mars 2016. De har nära samarbete med Mouvement Nation.DanmarkDanskarnas parti, som var det numera nedlagda nazistiska Svenskarnas partis systerparti, företräds i APF av partiledare Daniel Carlsen. Partiet bildades 2011 och saknar parlamentarisk representation. Det har nära relationer med det tyska NPD och är idag den samlade kraften för den splittrade danska vit makt-rörelsen., FrankrikePolitikern och advokaten Olivier Wyssa är ledamot i APF:s styrelse. Han var tidigare medlem i Front National. Det är numer oklart om han ingår i någon organisation. Han ska ha lämnat Front National på grund av samröre med den numer förbjudna organisationen L' Œuvre française. Wyssa sitter som politisk vilde i Auvergne-Rhône-Alpes regionala parlament.GreklandDet nazistiska partiet Gyllene gryning har nått framgångar såväl nationellt som i Europaparlamentet, där det har tre representanter. Artemis Matthaiopoulos som är vice ordförande i AFP:s styrelse sitter även i det grekiska parlamentet.ItalienLedaren för Forza Nuova, Roberto Fiore, har de senaste åren varit spindeln i nätet i försöken att bygga allianser mellan Europas högerextrema partier. Han är ordförande för APF. Han valdes in i Europaparlamentet 2008. Partiet saknar idag parlamentarisk representation., SpanienDemocracia Nacional företräds av Gonzalo Martin Garcia i APF. Han ansvarar för partiets internationella kontakter. Har tidigare haft kontakt med nazistiska Svenskarnas parti. Partiet har inga parlamentariska företrädare. Kandiderade till senaste Europaparlamentsvalet., StorbritannienDen före detta partiledaren för British National Party, Nick Griffin, ingår i APF:s styrelse. Sedan den 30 november 2015 är han tillsammans med Artemis Mattheopoulos vice ordförande för APF. Griffin var bland annat den som ledde det konstituerande mötet i februari 2015. Griffin satt tidigare i Europaparlamentet för BNP. Griffin driver numer enmansprojektet British Unity., som tidigare var partiledare för det numera nedlagda nazistiska Svenskarnas parti, är sedan november 2015 APF:s generalsekreterare., TjeckienTomáš Vandas är partiledare för det högerextrema tjeckiska partiet Dělnická strana sociální spravedlnosti (Arbetarnas parti för social rättvisa). Partiet har inga mandat i Tjeckien eller i EU-parlamentet. Partiet har gjort sig kända för sina hotfulla marscher genom romska läger och för en protest mot en Prideparad., TysklandNationaldemokratische Partei Deutschlands, NPD, vann ett mandat i Europaparlamentsvalet 2014. I APF:s styrelse företräds partiet av Jens Pühse. I NPD har han bland annat haft uppdraget att sköta partiets internationella kontakter.Partiet har även fått några få mandat i de senaste lokalvalen i Tyskland. Beskrivs som kryptonazistiska i tysk debatt. Är under utredning och kan förbjudas på grund av Tysklands förbud mot nazistiska partier.