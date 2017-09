Terrorexperten: Det här är mycket allvarligt

Expo kan tillsammans med Expressen avslöja omfattande kontakter mellan nazistiska Nordiska motståndsrörelsen och ryska högerextremister som skett både i Sverige och i Ryssland.

Terrorexperten Magnus Ranstorp ser mycket allvarligt på händelsen.



– Det här borde vara en alarmklocka, säger han.

De svenska nazisterna Viktor Melin, Anton Thulin och Jimmy Jonasson är dömda i tingsrätten för inblandning i en serie bombdåd i Göteborg under vintern, och under onsdagen avslutas rättegången i hovrätten.Expo har i samarbete med Expressen berättat att Viktor Melin och Anton Thulin genomgått stridsutbildning i ryska S:t Petersburg inom ramen för det fascistiska paramilitära utbildningscentret Partizan.Men den första kontakten mellan Nordiska motståndsrörelsen, NMR, och de ryska högerextremisterna skedde redan 2015 i Sverige.När NMR anordnade de så kallade Nordendagarna i början av september 2015 i Skara fanns en inbjuden rysk delegation från fascistiska Ryska Imperiska Rörelsen på plats.I den ryska delegationen ingick bland andra ledaren för rörelsens paramilitära grens militärutbildning Partizan: krigsveteranen Denis Gariev.Terrorexperten Magnus Ranstorp ser Expos och Expressens avslöjande som oerhört allvarligt – och ett tecken på att de tre svenska nazisterna borde dömas för terrorbrott.– Jag har svårt att förstå varför inte åklagaren väckte åtal om terrorbrott alternativt mordförsök, det här verkar vara mycket mer planerat och ingå i en bredare konspiration. Det är mycket allvarligt, säger han.Magnus Ranstorp menar att det faktum att två av de dömda nazisterna tränats av paramilitär i Ryssland gör att man kan dra paralleller till jihadistisk träning utomlands.– Detta visar allvaret i nazistiska grupper som har internationella kopplingar och det måste vi ta på största allvar. Det borde vara en alarmklocka för Säpo och politikerna, säger han.Säkerhetsexperten Joakim von Braun menar att ryska myndigheter troligtvis känner väl till vilken verksamhet organisationer som Ryska Imperiska Rörelsen bedriver – och att den får pågå kan tolkas som ett tyst medgivande.– De har så pass bra kontroll över den här typen av grupper att skulle de vilja stoppa dem så skulle de inte ha några problem att göra det.Han fortsätter:– Jag tror att de känner till de internationella kontakterna i detalj. De arbetar under samma principer som man gjorde under Sovjettiden och har meddelare i alla sådana här grupperingar, från vänster till höger. Det är ett väldigt kontrollerat samhälle, de är väl medvetna om vad som sker.Läs också: Ryska paramilitärer mötte bombnazisterna i Sverige